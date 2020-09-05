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Önce eşiyle kavga etti, sonra fabrika işçilerine saldırdı

05 Eylül 2020 17:03

İstanbul Arnavutköy'de sokak ortasında eşine saldıran bir kişi, daha sonra akrabalarını toplayarak onları ayırmaya gelen işçilere saldırdı.

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde sokak ortasında kavga eden karı kocayı, bir halı fabrikasındaki işçiler ayırdı. Sokak ortasında kavga eden çifti ayıran fabrika işçileri daha sonrasında işlerine devam etmek için fabrikaya döndü. İddiaya göre 15 dakika sonra akrabalarını toplayarak fabrikaya gelen saldırgan fabrikanın içine girerek işçilere saldırmak istedi.

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İstanbul Arnavutköyfabrika işçilerine saldırdı

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