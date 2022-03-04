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Ön tarafı paramparça yolcu otobüsünü trafikte görenler dönüp bir daha baktı

04 Mart 2022 15:15

Antalya’da kaza sonrası ön kısmı paramparça olan yolcu otobüsü yoluna devam etti. 

Bir yandan cep telefonuyla konuşan sürücünün o anları diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, Aksu ilçesinde çekildi. Kaza sonrası ön tarafı paramparça olan bir yolcu otobüsünün, D400 karayolu üzerinde seyir halinde olduğunu gören diğer sürücüler şaşkınlık yaşadı. İçinde yolcunun bulunmadığı ve ön tarafı neredeyse hiç olmayan otobüsü, diğer sürücüler cep telefonuyla kaydetti. 

Görüntüler sonrası harekete geçen trafik polisleri ise, kısa sürede otobüsü ve sürücüsünü tespit etti. Ekipler, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçlarından sürücüye bin 500 TL’nin üzerinde ceza uyguladı.

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