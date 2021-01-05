T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ömerli Barajı’nın son durumu havadan görüntülendi

05 Ocak 2021 11:02

İstanbul’un barajlarının genel doluluk oranı ilk kez yüzde 20 seviyesinin altına düşerken, Ömerli Barajında ise su seviyesi 16.87ye kadar geriledi. Barajın Emirli Bölgesinde suların yaklaşık 500 metre geri çekilmesiyle ağaçlar ortaya çıktı. Kuruyan baraj havadan görüntülendi.

Yurt genelinde yağışların azalması ise kurak geçen sonbaharın ardından tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İstanbul'da Ömerli Barajının son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

Gölün su seviyesi İSKİ verilerine göre yüzde 16.87’ye kadar düşmesi ile ortaya çıkan ağaçlar ve on binlerce midye havadan görüntülendi. Baraj sularının aylar içerisinde çekilmesiyle kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Kuraklığı anlatan en çarpıcı görüntüler ise Emirli bölgesinde aylar önce sularla kaplı olan alanın suların çekilmesiyle kuruması oldu. Havadan çekilen görüntüler ise İstanbul’da yaşanılan kuraklığın fotoğrafladı.

Ömerli Barajı Sevdalıları grubu üyesi Gökmen Aras, “Şu an Ömer Barajının Emirli bölgesinde bulunuyoruz. Bu lokasyon geçtiğimiz Nisan ve Mayıs alanında suyla kaplıydı. Aşırı sıcaklık ve yağışsız geçen günlerin ardından baraj suları metrelerce çekildi. Suların çekilmesiyle ağaçlar ortaya çıkarken vadi alanı balçıklı bir şekilde kaldı. Dua ediyoruz bir an evvel yağmurun ve karın yağmasıyla su seviyeleri tekrar yükselir. Vadi kısmında su varmış gibi görünse de çoğunluğu balçık, havadan çekilen görüntülerde kuraklık gözler önüne seriliyor. Umarız 2021 yılında yağmurlu geçer” diye konuştu.

ETİKETLER

istanbulsusuzlukkuraklıkömerli barajıbaraj

Diğer Videolar

Saygı Öztürk: Hafter güçlerinin tuttuğu bazı vatandaşlarımızın, kamu görevlilerinin olduğu yönünde bilgiler var

Davutoğlu: Türkiye'de iki buçuk adam yönetimi var; bu ülke iki buçukluk bir ülke değil!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Şubat 2021

600 Euro emekli maaşı alan vatandaş: Erdoğan’ın kölesi olurum; Almanya'da her şey vergi, burada yok

Kamyonetin el frenini çekmeyi unuttu, iterek durdurmaya çalışınca altında kaldı

Dünya Anadil Günü | Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu'ndan Lazca, Gürcüce, Hemşince şarkılar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Uçum: Hiç kimse bu ülkede İletişim Başkanlığı kurumundan...

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp cadde ortasında çıplak halde koşmaya...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan Hande Sarıoğlu yorumu: Siz hangi spikerin,...

Yeniçağ yazarı Uğuroğlu, Erdoğan ve Davutoğlu arasında medyaya yansımayan görüşmenin...

Bakan Koca 1 Mart’ı işaret etti; işte kademeli normalleşmenin detayları...

Ahmet Taşgetiren: Türkiye'de Ömer Faruk Gergerlioğlu olmak zordur; Özlem Zengin...

Borçlandılar, tefecilerin eline düştüler; önce baba ardından oğlu yaşamına son...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Uçum: Hiç kimse bu ülkede İletişim Başkanlığı kurumundan...

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp cadde ortasında çıplak halde koşmaya...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24