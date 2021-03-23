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Ömerli Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı

23 Mart 2021 12:54

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Mega kentin en önemli barajlarından Ömerli Barajı’nda doluluk oranı yüzde 81.62 seviyesine yükseldi. Mevcut barajlar içerisinde doluluk oranı rekor seviyeye ulaşan Ömerli Barajı havadan görüntülendi.

Ülke genelinde kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’un barajlarını yüzde 20 seviyelerine düşürmüştü. Daha sonra yağan kar ve yağmurlarla barajlardaki doluluk arttı. Aralık ayında doluluk oranı yüzde 17.43 seviyelerine düşen Ömerli Barajı ise yağan kar ve yağmurdan nasibini aldı. Mart ayının son haftasındaki verilere göre Ömerli Barajında doluluk oranı yüzde 81.62 seviyesine ulaştı. Bu seviye ile Ömerli Barajı İstanbul barajları içerisinde doluluk oranı rekor seviyeye ulaşan baraj olarak 1’inci sıraya yükseldi. Ömerli Barajını yüzde 76.66 doluluk oranıyla Darlık Barajı takip etti. Öte yandan mevcut barajlar içerisinde doluluk oranı rekor seviyeye ulaşan Ömerli Barajı drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları ise şöyle:

-Ömerli Barajı yüzde 81.62
-Papuçdere Barajı yüzde 45.69
-Sazlıdere barajı yüzde 34.43
-Büyükçekmece Barajı yüzde 64.82
-Alibeyköy Barajı yüzde 58.20
-Terkos Barajı yüzde 60.59
-Kazandere Barajı yüzde 57.88
-Elmalı Barajı yüzde 73.54
-Darlık Barajı yüzde 76.66
-Istrancalar Barajı yüzde 44.66

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