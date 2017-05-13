T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Nuriye ve Semih, açlık grevleri ölümle sonuçlanmadan işlerine iade edilmeli

13 Mayıs 2017 19:05

Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek olmak için Kadıköy'de başlatılan grevi devralan Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Nuriye ve Semih'in açlık grevleri ölümle sonuçlanmadan işlerine iade edilmeli" diye konuştu. Gergerlioğlu, şunları söyledi: "Akademisyen arkadaşlarımızın başlattığı 1'er günlük açlık grevine ben de katıldım. Burdaki vatandaşlara kime, neden destek verdiğimizi anlattık. Günün sonunda bir forum yaparak OHAL'i ve KHK'ları konuştuk. Nuriye ve Semih'in açlık grevlerinin ölümle sonuçlanmadan hak ve adalet sınırları içerisinde işe iade edilerek adil bir şekilde çözümü için uğraştık. Biz, Nuriye ve Semih'in bir an evvel işlerine iade edilmesini istiyoruz ve konunun barış içerisinde çözülmesini istiyoruz. KHK'ların iptal edilmesi ve 100 binlerce mağdurun, hayatı mahvedilmiş insanların hayatlarına döndürülmesini istiyoruz."

ETİKETLER

Ömer Faruk GergerlioğluNuriyeSemihaçlık grevleri

Diğer Videolar

Müebbet hapis cezası alan Harbiyeli öğrencilerin aileleri seslerini metroda duyurmaya çalıştı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ocak 2020

İBB duyurdu: 2 ay içinde Kurbağalıdere çamurdan temizlenecek

TBMM Başkanı Şentop: FETÖ'yle mücadele sürecini emniyet, yargı ekseninde yürütüyoruz, siyasi ayak için ayrı bir mecraya gerek var mı?

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz, kime sarılmak istemezdiniz?

Soğukta patilerini kaybeden kediye dört protez pati takıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24