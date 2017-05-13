Ömer Faruk Gergerlioğlu: Nuriye ve Semih, açlık grevleri ölümle sonuçlanmadan işlerine iade edilmeli

Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek olmak için Kadıköy'de başlatılan grevi devralan Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Nuriye ve Semih'in açlık grevleri ölümle sonuçlanmadan işlerine iade edilmeli" diye konuştu. Gergerlioğlu, şunları söyledi: "Akademisyen arkadaşlarımızın başlattığı 1'er günlük açlık grevine ben de katıldım. Burdaki vatandaşlara kime, neden destek verdiğimizi anlattık. Günün sonunda bir forum yaparak OHAL'i ve KHK'ları konuştuk. Nuriye ve Semih'in açlık grevlerinin ölümle sonuçlanmadan hak ve adalet sınırları içerisinde işe iade edilerek adil bir şekilde çözümü için uğraştık. Biz, Nuriye ve Semih'in bir an evvel işlerine iade edilmesini istiyoruz ve konunun barış içerisinde çözülmesini istiyoruz. KHK'ların iptal edilmesi ve 100 binlerce mağdurun, hayatı mahvedilmiş insanların hayatlarına döndürülmesini istiyoruz."