Ömer Faruk Gergerlioğlu: "Berxwedan jîyan e", bunu Türk halkı da öğrenmeli, sadece Kürtlerin cümlesi olmasın

Milletvekiliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Genel Merkezi'nde devam ettiği 'adalet nöbetinin' 11. gününde yayınladığı video mesajda, Meclis'te söylediği "Berxwedan jîyan e"(yaşamak direnmektir) sözünü tekrarlayarak "Bunu Türk halkı da öğrensin. Yani direnmenin bir yaşam tarzı olduğuna dair bir cümle önemli bir cümle. Sadece Kürtlerin cümlesi olmasın Türklerin de diğer halkların da olsun. Çünkü zulme karşı, zalimlere karşı direnmek asil bir eylemdir" dedi.

"Biz verilen iradeyi ayaklar altına aldırmayacağız direnişe devam edeceğiz" diyen Gergerlioğlu, paylaştığı videoya "Adalet nöbetimizin 11. günü Berxwedan jiyan e...Direnmek yaşamaktır Bunu Türk halkı da öğrenmeli :)" notunu düştü.