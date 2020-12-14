Ömer Çelakıl'dan ilginç iddia: Türkiye'de zaman sistemi var; bazı bilimsel gelişmeler maalesef dikkatleri çekti

Beyaz TV'de yayınlanan 'Ne Var Ne Yok'a konuk olan yazar Ömer Çelakıl, "Türkiye'de zaman sistemleri var" iddiasında bulundu. Çelakıl, "Türkiye'deki bilim adamları da bunun üzerine çalışıyor ve Türkiye'deki bilimsel gelişmeler maalesef dikkatleri çekti" dedi.

Çelakıl şunları söyledi;

"Türkiye'de çok farklı birtakım şeyler var. Bu tüm dünyaya fayda sağlayabilir ama şunu da söyleyelim; Orta Doğu'da petrol bulunduğu vakit insanlar sevinmişlerdi ama kan hâlâ durmuyor orada. Çünkü dünya güçleri asla paylaşamaz beyler. Asla iyi, güzel olan bir şeyi birbirine yedirmez."