Olympique Lyon - Beşiktaş maçı öncesi kavga görüntüleri

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş 1-0 öne geçtiği maçta Fransız temsilcisi Lyon'a 2-1 mağlup oldu. Bu mücadelenin rövanşı 20 Nisan'da oynanacak. Lyon Stadı'nda oynanan mücadelede temsilcimiz Beşiktaş'ın golünü 15. dakikada Babel atarken, ev sahibi Lyon'a galibiyeti getiren golleri 83. dakikada Tolisso ve 84. dakikada Fabri'nin büyük hatası sonrasında Morel kaydetti. UEFA'nın yüksek riskli olarak nitelendirdiği Olympique Lyon - Beşiktaş maçı öncesi olaylar çıktı. İlk olarak tribünlerde patlama sesleri duyuldu. Daha sonra tribünlerde iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Bunun üzerine çok sayıda taraftar sahaya indi. Olympique Lyon Başkanı Jean Michel Aulas, taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Olympique Lyon olaylarla ilgili olarak, "Tribünün üst kısmından atılan meşaleler nedeniyle taraftarlar sahaya girdi" açıklamasını yaptı.