Ölümünün 24. yılında karanlığı aydınlatan bir gazeteci: Uğur Mumcu...

Araştırmacı, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, bundan 24 sene önce, Ankara Karlı Sokak'taki evinin önünde, otomobiline yerleştirilen bomba ile öldürüldü. Saldırının ardından olay mahalli belediye işçilerince süpürüldü... Mumcu’nun ölümü ve diğer faili meçhul cinayetlerle ilişkili oldukları gerekçesiyle 18 kişi farklı hapis cezalarına çarptırıldı. Uğur Mumcu’yu kimin hangi sebeple öldürdüğüne ilişkin birçok iddia ortaya atılsa da hiçbiri kanıtlanamadı. Cinayet tüm yönleriyle ve bağlantılarıyla aydınlatılamadı. Mumcu, bugün yaşasaydı 75 yaşında olacaktı...