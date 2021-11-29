Ölümün teğet geçtiği anlar kamerada

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle bir inşaattan düşen gaz beton parçaları, seyir halindeki aracın ve kaldırımdaki vatandaşın üzerine devrildi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.15 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi Elektronikçiler Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre Emre Katre idaresindeki hafif ticari araç sokakta seyir halindeyken, kuvvetli fırtınanın etkisiyle sokakta bulunan ve tadilat halinde olan bir otelden gaz beton parçaları savruldu.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düşen gaz beton parçaları, hafif ticari aracın ve kaldırımda bulunan vatandaşın üzerine düştü. Araç içerisinde eşi ve küçük çocuğuyla bulunan Emre Katre, ve kaldırımda bulunan vatandaş şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, olayla ilgili rapor tuttu.