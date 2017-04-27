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'Ölümcül Deney: Dejavu / Tell Me How I Die' filminin fragmanı

27 Nisan 2017 19:43

D.J. Viola'nın yönetmenliğini üstlendiği Ölümcül Deney: Dejavu, deneysel bir ilaç araştırmasına katılan birkaç üniversite öğrencisinin beklenmedik bir yan etki dolayısıyla nasıl öldürüleceklerini görmesini ve gördüklerinin gerçekleşmeye başlamasını konu ediniyor. Film deneysel bir ilaç araştırmasına katılan birkaç üniversite öğrencisinin (Nathan Kress, Ryan Higa, Virginia Gardner, Kirby Bliss Blanton, Mark Furze) beklenmedik bir yan etki dolayısıyla nasıl öldürüleceklerini görmesinin ve gördüklerinin gerçekleşmeye başlamasının hikâyesini anlatıyor. Kendi ölüm günlerini atlatmak için zekice hamleler yapmaya çalışırlarken, katilin aralarında olduğunu ve kendileri gibi geleceği görebildiğini fark ederler. Hayatta kalma yarışında, diğerlerinden hep bir adım önde olan O'dur.

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