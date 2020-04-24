Ölüm orucunda yaşamını yitiren Mustafa Koçak'ın son telefon görüşmesi: 'Anne nefes alamıyorum artık, çok zamanım yok'

Adil yargılama talebiyle başladığı ölüm orucunun 297’inci gününde yaşamını yitiren Mustafa Koçak, dün (23 Nisan) ailesi ile telefonda görüştü. Koçak, ailesinin aldığı ses kaydında Koçak, ‘Nefes alamıyorum artık. Çok zamanım yok’ diyor.

Tutuklu bulunduğu Kırıklar 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde, bir gizli tanığın hakkında verdiği ifadeler nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet cezası aldığı için “adil yargılanma” talebiyle ölüm orucuna başlayan Koçak, eyleminin 297’nci gününde yaşamını yitirdi.

“…

- Mustafa Koçak: "Çok kötüyüm artık."

- Koçak'ın kardeşi: "Neyin var?"

M.K: "Ayaklarım kıpkırmızı oldu kan topladı. Tüm vücudum şişti, karnım falan hep şişti. İki gündür nefes alamıyorum artık."

- Koçak'ın kardeşi: "Ağabey lütfen biraz dayan."

M.K: "Çok zamanım yok. Nefes alamıyorum, kımıldayamıyorum artık."

- Koçak'ın kardeşi: "Tamam ben hemen avukatları arayacağım. Gelecekler. Bütün her yeri zorluyoruz ama lütfen biraz daha dayan."

M.K: Nefes alamıyorum artık, kımıldayamıyorum. Belki Pazar günü telefona da çıkamam.

- Koçak'ın babası: "Mustafa nasılsın yavrum?"

M.K: "Baba çok kötüyüm."

- Koçak'ın babası: "Ben öleyim ben"

M.K: Nefes alamıyorum artık, karnım falan şiş. Çok ağrılarım var. Yatakta dönemiyorum bile. Yani bilmiyorum ne olur. 2 gündür öyleyim.

- Dilekçelerden haber gelmedi mi?

M.K: Yok.

- Koçak'ın annesi: "Mustafam, Mustafam…"

M.K: Anne, nefes alamıyorum.

- Koçak'ın annesi: "Ben senin nefesine kurban olurum yavrum, nefesine kurban olurum…"

- Koçak'ın babası: "Seni çok seviyoruz. Mustafa Almanya’dakilerin yurt dışındakilerin çok çok selamı var sana."

M.K: "Baba çok nefes alamıyorum."

- Koçak'ın babası: "Tamam sen konuşma, biz konuşalım. Bunlar Allah’ı tanımıyorlar ya. Allah korkusu yok bunlarda. Artık yeter. Kendimizi yakacağız. Vallahi yakacağım kendimi cezaevinin önünde. En son yapacağım bunu"

M.K: "Yok"

- Koçak'ın babası: "Yok diyorsun ama sen yok olup gidiyorsun. Gözümüzün önünde eriyorsun, görmüyoruz"

- Koçak'ın annesi: "Mustafa elin ayağın olurum, sana kurban olurum yavrum"

- Koçak'ın babası: "O nefesi biz vereceğiz sana."

- M.K: "Kapatıyorum."

- "Tamam kapat seni çok seviyoruz…”