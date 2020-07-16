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Ölüm orucunda olan avukat Aytaç Ünsal’ın eşi: Aytaç, 'Bu son görüşmemiz olabilir' dedi

16 Temmuz 2020 17:20

“Adil yargılama” talebiyle ölüm orucunda olan avukat Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın ağırlaşan sağlık durumlarına dikkati çekerek Yargıtay’a “acil tahliye” çağrısı yapan avukat Didem Ünsal, eşi Aytaç'ın kendisine "Bu son görüşmemiz olabilir" dediğini söyledi.

Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatları Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın tutuklu bulundukları cezaevlerinde “adil yargılanma” talebiyle başlattıkları ölüm orucu eylemi devam ediyor. Timtik'in eylemi 196, Ünsal'ın eylemi ise 165'inci gününe girdi. Ölüm orucunda olan avukatların durumu ile ilgili Mezopotamya Ajansı'na konuşan Aytaç Ünsal’ın eşi ve aynı zamanda HBB avukatlarından Didem Ünsal,  dosyanın ilk olarak açık bir tanığın ifadeleriyle 17 avukat hakkında dava açıldığını hatırlattı. Devam eden dava sürecinde açık tanığın hukuksuz bir şeklide gizli tanığa çevrildiğini dile getiren Ünsal, bu tanığın 141 dosyada yalancı tanıklık ettiğini kaydetti.

Tanığın avukatının da müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığı o nedenle beyanlarına itibar edilemeyeceği yönünde söylemlerinin tutanaklarına geçildiğini belirten Ünsal, kendi dosyalarında ve binlerce dosyada gizli tanık beyanı yaratılarak yargılamalar yapıldığını, binlerce insana bu şekilde cezalar verildiğini savundu.

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