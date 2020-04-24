Ölüm orucunda hayatını kaybeden Mustafa Koçak'ın ablası: 'Ona ölüm nasıl yakışır baba'

Gizli tanık ifadesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Koçak, adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybetti.

3 Temmuz 2019 tarihinde adil yargılanma talebiyle açlık grevine başlayan ve 3 Ekim 2019 tarihinde açlık grevi eylemini ölüm orucuna çeviren 28 yaşındaki Mustafa Koçak, kaldığı İzmir Kırıklar 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde ölüm orucunun 297. gününde yaşamını yitirdi.

Koçak'ın cenazesi İstanbul Gazi Mahallesi'ndeki Gazi Cemevi'ne getirildi. Burada cenaze yıkandı ve tören yapıldı. Anne Koçak'ın burada oğlu için ağıtlar yaktığı görülürken, Koçak'ın ablasının da kardeşinin ölümüne 'Ona ölüm nasıl yakışır baba' sözleriyle feryat ettiği duyuldu.

Mustafa Koçak'ın cenazesinin Esenyurt-Kıraç mezarlığında defnedilmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

“Sessiz kalınarak Mustafa’nın ölümüne sebep oldular”

Koçak’ın avukatlarından Oğuzhan Topalkaya ise, gece saatlerinde hapishane yönetiminin kendilerine haber verdiğini ifade etti. Koçak için yapılan tüm çağrıların sonuçsuz kaldığına işaret eden Topalkaya, “Özellikle işkence sürecinde zorla müdahalesinden sonra Mustafa çok kötü olmuştu. Biz avukatları ve ailesi olarak çağırılar yaptık. Bizde durumuna ilişkin onlarca dilekçeler verdik. Bakanlığa onarca başvuruda bulunduk. Başvurularımız suskunlukla sonuçlandı. Açıkça Mustafa’yı katlettiler diyebiliriz. Zaten telefon konuşmasını yarıda kesti, çok kötü oldu nefes alamıyordu. Bütün talep ve çağırılarımıza sessiz kalınarak Mustafa’nın ölümüne sebep oldular” dedi.

İHD: Adil yargılanma ve yaşam hakkını ihlal edenler hakkında soruşturma açılmalı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Koçak’ın yaşamını yitirmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada iktidara seslenerek, “Haksız ve hukuk dışı uygulamaları ortadan kaldırmak yerine, devleti hak ve özgürlükleri ihlal edilenlerle irade savaşına sokma yanlışına düşerek ‘önce açlık grevini bıraksınlar’ yaklaşımınız önce Helin Bölek’in, şimdi de Mustafa Koçak’ın canına mal oldu” ifadelerini kullandı.

Açıklamada “Mustafa Koçak’ın yaşamını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşarken, ülkeyi yönetenlere bu ölümün sorumlusu olduklarını ve yaşam hakkının korunması da dâhil insan haklarına uymakla sorumlu olduklarını hatırlatıyoruz” denildi.

Koçak’ın ‘adil yargılanma ve yaşam hakkını ihlal edenler’ hakkında soruşturma açılması talebinde bulunan İHD, “Ancak öncelikle; İbrahim Gökçek, Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın da yaşamına mal olmadan bu yaklaşıma derhal son verilmesi, talepleri kabul edilerek yaşam haklarının korunması çağrısında bulunuyoruz” diye belirtti.

Ne olmuştu?

İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın 31 Mart 2015 makam odasında öldürülmesine ilişkin yargılanan Mustafa Koçak geçtiğimiz yıl ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, Koçak, söz konusu ceza sonrası “adil ve bağımsız mahkemelerde yargılanma” ve “işkencecilerin yargılanması” talebiyle açlık grevine başlamıştı. Koçak, açlık grevi eylemini 90’ıncı gününde ölüm orucuna çevirmiş, ölüm orucu eylemi 251’inci gününe girerken, dosya onanması için Yargıtay’a gönderilmişti.