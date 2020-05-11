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Koronavirüs | Ölüm sayısının 11 bini geçtiği Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro, jet ski turu yaptı; tepki topladı

11 Mayıs 2020 11:40

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında yetkililerin sosyal mesafe uyarılarına rağmen gölde jet ski kullanması tepkilere neden oldu.

Brezilya’da Covid-19 nedeniyle 11 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun salgını yeterince ciddiye almaması kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Brezilya basınındaki haberlerde Bolsonaro'nun, 30 misafiri ile mangal partisi vermeyi planladığı ancak eleştirilerin ardından bu etkinliği iptal ederek, gölde jet ski kullanmaya karar verdiği bildirildi.

Bolsonaro’nun başkent Brasilia'da yer alan Paranoa Gölü’nde jet ski kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine, binlerce kişi Bolsonaro'ya tepki gösterdi.

'Salgın için küçük bir grip demişti'

Brezilya'da Kovid-19’a karşı tutumu nedeniyle eleştirilen Devlet Başkanı Bolsonaro, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) salgına karşı uyarılarının dikkate alınmasını savunduğu için anlaşamadığı Sağlık Bakanı Henrique Mandetta’yı 16 Nisan'da görevden almıştı.

Kendisine karantina önerildiği dönemde dışarı çıkıp destekçileriyle tokalaşan, halkı karantinaya uymamaya davet eden Bolsonaro, salgını histeri, kuruntu ve küçük bir grip şeklinde nitelendirerek, karantina tedbirleri uygulayan eyalet valileri ile belediye başkanlarını eleştirmişti.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, 11 bin 123 kişinin hayatına mal olan Covid-19 şu ana kadar 156 bin 862 kişide görüldü.

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