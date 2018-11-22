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Ölü balinanın midesinden 115 plastik bardak, 4 plastik şişe, 25 plastik poşet ve 2 terlik çıktı

22 Kasım 2018 15:05

Endonezya'da öldükten sonra bir ulusal parkın sahiline vuran ispermesçet balinasının midesinden ağırlığı 6 kilogramı bulan 1000 parça plastik atık çıktığı açıklandı. Bu atıklar arasında 115 plastik bardak, dört plastik şişe, 25 plastik çanta ve iki terlik de yer alıyor. Kaşalot, sperm balinası ve amber balığı olarak da bilinen memeli hayvanın 9,5 metre uzunluğundaki cesedi Kapota adasındaki Wakatobi Ulusal Parkı'nda Pazartesi akşamı bulunmuştu. AP'ye konuşan World Wildlife Fund'ın (WWF, Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Endonezya şubesinde Deniz Canlıları Koruma Koordinatörü olan Dwi Suprapti, "Balinanın ölüm nedenini bulamasak da içinden çıkanlar endişe verici" dedi. WWF Endonezya, hayvanın midesinden çıkanların fotoğrafını Twitter'dan da paylaştı.

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