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Oltalarını alıp evden çıktı, 3 senedir haber alınamıyor

08 Haziran 2018 14:27

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan Parkinson hastası Cemal Gökmen'den (63), balık tutmak için oltalarını alıp, evden çıktığı 10 Ağustos 2015 tarihinden bu yana haber alınamıyor. İlçeye bağlı İstiklal Mahallesi 7437 Sokak'ta, eşi Ayla (57) ve güvenlik görevlisi oğlu Serdar Gökmen'le (29) birlikte yaşayan Parkinson hastası, 2 çocuk sahibi Cemal Gökmen, şikayetleri artınca Menemen Devlet Hastanesi'nin nöroloji servisinde tedavi görmeye başladı. Gökmen, bir süre sonra sanrı görmeye başlayınca ailesi, durumu doktoruna bildirdi. Doktor, sanrının, kullanılan ilaçlardan kaynaklanabileceğini söyledi. Ayla Gökmen'in anlattığına göre, psikolojisi bozulan eşi, kanepenin altında kızının yattığını zannedip, "Kızım, gel buraya, çık oradan" demeye, "Evimizi taşlayacaklar, hazırlıklı olmamız gerek" deyip, balkona taşlar yığmaya, bekar olan oğlunun evlendiğini iddia etmeye başladı. Balık avını çok seven Cemal Gökmen, ailesi psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle av için izin vermeyince, yaklaşık 3 sene önce evden habersiz çıktı. Olta takımının yerinde olmadığını gören aile fertleri, Gökmen'in sürekli avlanmaya gittiği, Aliağa'daki Güzelhisar Çayı'na gitti. Yaşlı adam, burada bulunamayınca Gökmen ailesi, durumu polise bildirdi. Çay ve çevresi, deniz polisi ile sahil güvenlik ve AKUT ekiplerince arandı; ancak Cemal Gökmen'in izine rastlanmadı. 'BEN HER GÜN ÖLÜYORUM' Ayla Gökmen, yaklaşık 3 senedir eşinden haber alamadığını belirterek, "Polis, eşim kaybolduktan sonra eşimin borç verdiği bir telefoncu ve 1- 2 kişiyi sorguladı; ancak bir şey çıkmadı. Ölen, bir kere ölür; ama ben gözlerim yolda, her gün ölüyorum. Sağ ya da ölü hiçbir haberini alamadım. Öldüğünü bilsek hiç olmazsa yeri belli olur, mezarı belli olur. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi. Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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