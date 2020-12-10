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Olta balıkçılarına 3 metre şartı; Galata Köprüsü'ne sarı çizgiler çizildi

10 Aralık 2020 17:45

İçişleri Bakanlığı’nın dün yayınladığı genelgeye uygun olarak olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarında yeni pandemi önlemleri alındı. Olta balıkçılarına Galata Köprüsü’nde de yerlere sosyal mesafe işaretlemeleri yapıldı, 3 metre aralıklarla sarı çizgiler çizildi.

İBB Trafik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmayla Eminönü, Karaköy, Bebek, İstinye, Unkapanı ve Galata köprülerinde yerlere sosyal mesafe işaretlemeleri yapılıyor. Çalışmayla, olta balıkçılığı yapan balıkçılar arasında en az 3 metre mesafe bırakılması ve böylece bulaşın azaltılması amaçlanıyor. Ayrıca önlemler kapsamında maske takılması ve açık havada sigara içilmemesi de sağlanacak. Uyarıları dikkate almayanlar hakkında ise Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesine göre adli işlem başlatılacak.

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