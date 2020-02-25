Ölen oğlunun kalp atış seslerini gözyaşları içinde böyle dinledi

ABD'nin Virginia eyaletinde John ve Stephanie Reid, geçen yıl 16 yaşındaki oğulları Dakota’yı trafik kazasında kaybetti.

Hayatını kaybeden oğullarının tüm organlarını bağışladılar. 16 yaşındaki Dakota’nın kalbini alan Robert O’Connor, yeni kalbinin atış sesini doktorların teknik yardımıyla kaydetti.

Robert kaydedilen kalbin sesini, bir oyuncak ayının içine koyup kendi yazdığı mektup eşliğinde Dakota’nın babası John Reid’e gönderdi.

Robert O’Connor yazdığı mektupta bu hediyeyi kendisinin getirmek istediğini ama çocuklarını kaybeden Reid Ailesi’nin tepkisini tahmin edemediği için mektup eşliğinde göndermeyi tercih ettiğini belirtti.

Hediye paketini açarken görüntülenen baba John Reid, önce mektubu okumaya başladı ve okumayı yarıda keserek kutudan oyuncak ayıyı çıkarttı. Oyuncak ayının üstündeki tişörte "en iyi baba" yazısını gören baba John Reid, ölen oğlunun kalbinin atışlarını duyunca duygulanarak ağladı.

Dakota Reid'in ailesi, ne zaman isterlerse oğullarının kalbinin sesini dinleyebilecekler.