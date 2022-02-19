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Ölen kocasının emekli ikramiyesi 130 bin TL'yi telefon dolandırıcısına kaptırdı

"Dolandırıcı ‘Gizli polisim’ dedi; ben de saf gibi paraları verdim"

19 Şubat 2022 08:27

Amasya’da 70 yaşındaki yaşındaki Mediha Koç, evine gelen telefon dolandırıcısına ölen eşinden kalan  emekli ikramiyesi 130 bin lirayı ve ziynet eşyalarını kaptırdı. Olayın polise bildirilmesi üzerine Yozgat'ta yakalanan dolandırıcı tutuklandı. Polis para ve ziynet eşyalarını Koç'a teslim etti. 

Edinilen bilgiye göre, eşi 8 ay önce vefat eden 5 çocuk annesi Koç, önceki gün akşam saatlerinde kendisini telefonla arayan şahsın “Cinayet mahallinde kimliğiniz bulundu. Evinize polisler gelecek. Paraları teslim edin” sözüne inandı. Paniğe kapılan Koç, evine gelen genç adama eşinden kalan yastık altındaki emekli ikramiyesini ve ziynet eşyalarını verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine alarma geçen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelinin peşine düştü. Ticari taksiyle önce Tokat’ın Turhal ilçesine giden, oradan da Adana’ya ulaşmak için başka bir araçla geçtiği Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yakalanan dolandırıcılık şüphelisi Seymen Ş. (20), elinde paralar ve ziynet eşyalarıyla birlikte Amasya’ya getirildi.

“Dolandırıcı gizli polisim’ dedi"

Paralar ve ziynet eşyalarını teslim alan Koç, “Dolandırıcı ‘Gizli polisim’ dedi. Ben de saf gibi paraları verdim. Eşimden kalan emekli parasıydı” dedi.

Polisler, “Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp para, altın isteyen şahıslara inanmayın” uyarısında bulundu.

“Ben dolandırmadım. Kimin dolandırdığını bilmiyorum”

Çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen dolandırıcılık şüphelisi Seymen Ş. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin “Yaşlı kadını neden dolandırdın?” sorusuna Seymen Ş.'nin “Ben dolandırmadım. Kimin dolandırdığını bilmiyorum” şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.

AmasyadolandırıcılıkMediha Koçölen kocasının emekli ikramiyesini kaptırdı

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