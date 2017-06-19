Öldürülen çevreci çiftin kızı da "Adalet yürüyüşü"ne katılacak

Antalya Finike'de taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan ve dağ evinde öldürülen Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin kızı Emine Büyüknohutçu, bu katliamın karanlık noktalarının henüz açığa çıkarılamadığını belirtti. Emine Büyüknohutçu deliller ve şüphelinin çelişkili ifadeleri göz önüne alındığında, olayın birden fazla kişi tarafından ve planlanarak vahşice işlenmiş organize bir suç olduğunu söyledi. Büyüknohutçu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "Adalet yürüyüşü"ne katılacağını açıkladı.