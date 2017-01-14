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Olcay Şahan Beşiktaş'a veda etti: İnşallah şampiyon olursunuz

14 Ocak 2017 16:25

Siyah-beyazlı takımdan Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan, eski ekibinin teknik heyeti ve oyuncularıyla vedalaştı. Teknik heyet ve oyunculara bir veda konuşması yapan Olcay Şahan, çok güzel anıları olduğunu belirterek, "İyi günde, kötü günde hep birlikteydik. Ailemden çok sizleri gördüm. Şu an gittiğim için çok üzgünüm. İnşallah şampiyon olursunuz." ifadesini kullandı. Olcay Şahan, konuşmasının ardından eski takım arkadaşlarının isteği üzerine üçlü çektirip kartal pençesi hareketi yaptı. Veda töreninde Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak da hazır bulundu. Albayrak, hizmetlerinden dolayı Olcay'a bir plaket verdi. Siyah-beyazlı oyuncular ise tecrübeli futbolcuya, eski takımında giydiği formayı imzalayarak hediye etti. Beşiktaş Kulübü de Twitter hesabından "Yolun açık olsun Olcay Şahan. Tüm emeklerin için teşekkür ederiz." şeklinde bir mesaj yayımladı.

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