Olay yeri inceleme polisi: Kedi Tia

Yeni Zelanda’da ilk kedi polis olarak tarihe gecen Tia günde sadece 30 dakika kriminal şubede olay yeri inceleme biriminde görev yaptıktan sonra geriye kalan süreci karakolda uyumak ve maskotluk yaparak geçiriyor. Dişi kedi Tia sahibi ve partneri polis memuru Kerry Morell ile başkert Wellington Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken ve bunun dışında devriye gezerken arada apartman katlarından gelen fare ihbarları içinde araçta hazır tutuluyor. Bunun dışında karakolda uyuyan Tia Emniyet Müdürlüğü'nün maskotu olarak özel günlerde törenlere katılıyor ve büyük ilgi görüyor.