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Olay TV ekibi devam edecek mi? Süleyman Sarılar açıkladı!

Süleyman Sarılar, kanalın sahibi Hüseyin Köksal'ın 'var olan ekiple yayıncılık faaliyetlerine devam etmek istediğini' açıkladı

28 Aralık 2020 17:49

Yayın hayatına başladıktan 26 gün sonra kapanan Olay TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalın sahibi Hüseyin Köksal'ın var olan ekiple yayıncılık faaliyetlerine devam etmek istediğini açıkladı.

Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalın kapanmasının ardından gazeteci Fatih Portakal'ın Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Köksal’la her gün görüştüklerini ve kanalda habercilik faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Sarılar, “Ekiple birlikte yola devam etmek istiyor kendisi. Biz bir yol bulacağız. Ben hep şunu söylüyorum: Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız” dedi.

"Şu anda içinde bulunduğum oda dahil tüm teçzihat Hüseyin Bey'e ait. Sadece frekans Cavit Bey'e aitti" diyen Sarılar açıklamasında aynı ekiple yeniden ekranlara devam edeceklerinin sinyalini verdi. Sarılar, Youtube'ın da bir seçenek olduğunu sözlerine ekledi.

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süleyman sarılarolayolay tvfatih portakalhüseyin köksal

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