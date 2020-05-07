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Okulun bahçesindeki Atatürk büstünü çaldılar

07 Mayıs 2020 15:24

Bursa'da bir okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstünü çalan hırsız, okulun güvenlik kamerasına yakalandı.

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde bulunan Öğretmen Mehmet Ali Deniz İlkokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıslar okulun önüne gelerek çevreyi kolaçan etti. Daha sonra hırsızlardan biri okulun demir kapısından içeri girerek bahçede bulunan Atatürk büstünü yanında getirdiği İngiliz anahtarıyla uzun süre sökmeye çalıştı. Hırsızın büstü sökmek için uğraştığı bu anlar okulun bahçesindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Uzun uğraşların ardından büstü söken kimliği belirsiz hırsız, Atatürk büstünü kucaklayarak okuldan ayrıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler inceledikleri güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit ederek arama çalışması başlattı.

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