Okulda terlik uygulamasıyla gelen başarı...

İngiltere'de bir okulda terlikle derse girmeye izin verilmesi başarıyı artırmış. Derbyshire'da bulunan Findern ilkokulunun Müdür yardımcısı Michelle Hall bir proje hazırladı. Okulda ayakkabılarını çıkartan öğrencilerin daha başarılı olacağını düşünen Hall bunu okul yönetimine kabul ettirdi. 10 yıllık bir çalışma ile okulda kademeli olarak ayakkabı çıkarma terlikle ders yapmaya başlayan öğrencilerin daha başarılı olduğu tespit edildi. İngiltere basınında geniş yer bulan bu uygulama Bournemouth Üniversitesi tarafından da araştılmış. 25 ülkedeki çocukları kapsayan araştırma sonucuna göre, sınıfta ayakkabı çıkaran çocuk öğrenmeye daha istekli oluyor. Artık okulda öğretmen ve personel dahil herkes ayakkabı çıkartıyor. Uygulamadan memnun olan çocuklar, okulda neden terlik giyilmeli yanıtladılar...