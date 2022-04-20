Okula satırlı saldırı

Adıyaman’da bulunan bir ilkokula satırla saldıran kişi, öğrencilerin gözü önünde okulun camlarını parçaladı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Birsen Esensoy İlkokuluna gelen ve akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen kişi, eline aldığı satır ile öğrencilerin arasından geçerek okulun giriş kapılarındaki camları satırla parçaladı.

Elindeki satır ile onca öğrencinin gözü önünde okulun camlarına zarar veren şahıs daha sonra okuldan ayrıldı. Okulun bulunduğu mahallede yaşadığı öğrenilen kişi, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA