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Okula satırlı saldırı

Okulun bulunduğu mahallede yaşadığı öğrenilen kişi, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı

20 Nisan 2022 12:13

Adıyaman’da bulunan bir ilkokula satırla saldıran kişi,  öğrencilerin gözü önünde okulun camlarını parçaladı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Birsen Esensoy İlkokuluna gelen ve akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen kişi, eline aldığı satır ile  öğrencilerin arasından geçerek okulun giriş kapılarındaki camları satırla parçaladı.

Elindeki satır ile onca  öğrencinin gözü önünde okulun camlarına zarar veren şahıs daha sonra okuldan ayrıldı. Okulun bulunduğu mahallede yaşadığı öğrenilen kişi, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Okula satırlı saldırıAdıyaman

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