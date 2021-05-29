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Liseli öğrencilerin kullandığı araç şarampole yuvarlandı; yaralılar halat yardımı ile kurtarıldı

29 Mayıs 2021 13:40

Karaman’ın Ermenek ilçesinde lise öğrencisinin kullandığı araç şarampole yuvarlandı.  Yaralı öğrenciler vatandaşların da yardımıyla halatlarla uçurumdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Bölümü öğrencisi M.A. adlı genç kız, aynı bölümde okuyan ve staj gören 4 kız arkadaşını da yanına alarak okula gitmek için araçla yola çıktı.

M.A’nın kullandığı araç okullar bölgesine yaklaştığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre derinlikteki uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü M.A., S.D.(18), A.T. (18), B.K. (18) ve R.G. (18) isimli kız öğrencilere sağlık görevlileri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyelere alınan yaralılar halat yardımı ile tek tek yukarıya çekildi.

Kaza yerinde bekleyen ambulanslara alınan yaralılar kaldırıldıkları Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan durumunun ağır olduğu öğrenilen A.T. Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

okula kamyonla giden öğrencilerkazakaraman

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