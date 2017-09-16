Okul müdürü intihara kalkışan öğrencisini böyle kurtardı!

Çin'de bir ortaokul öğrencisinin intihar girişimi, okul müdürü tarafından son anda engellendi. Çin'in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletinde çekilen görüntülerde, bir ortaokul öğrencisinin intihara kalkıştığı görülüyor. Depresyonda olduğu öğrenilen öğrenci, binanın tepesinde aşağıya atlamak için hazırlanırken okul müdürü tarafından su içmeye ikna ediliyor. Pencereden küçük kıza doğru su şişesini uzatan okul müdürü, yakaladığı fırsatı değerlendirerek intihar teşebbüsünde bulunan çocuğu kendisine doğru çekiyor.