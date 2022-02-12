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Zamlar çocukları da vurdu, kantinde fiyatlar arttı: "Tost çok pahalıydı alamadım"

12 Şubat 2022 12:14

Gıda fiyatlarında yaşanan fiyat artışları okul kantinlerini de vurdu. Velilerin ve öğrenciler fiyat artışından şikayetçiyken,  kantinciler de masraflar nedeniyle sadece giderleri karşılayabildiklerini söyledi. 

HaberGlobal'in bir okulun önünde yaptığı röportajda konuşan öğrenciler, hafta bir gün tost alabildiklerini eskisi kadar kantinden alışveriş yapamadıklarını söylerken veliler ise çocuklarına daha önce verdikleri 10 TL'nin artık bir şey almaya yetmediğini söyledi. 

Kaynak: HaberGlobal

zamokul kantini

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