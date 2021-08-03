Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, son durumu paylaştı: Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Manavgat olarak, çok acil hava desteğine ihtiyacımız var

Marmaris yangınının 6. gününde, yaşanan son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Bölgeye acil havadan müdahalenin gerektiğini belirten Oktay, "Şu ana kadar 1 can kaybımız var. 1 ikinci derece yanık yaralanmasıyla yaralımız var. Diğerleri hafif, taburcu edildiler" dedi.

"Lütfen ama lütfen daha çok hava desteğine ihtiyacımız var. Nasıl yapılacağını yetkililer bilir. Bizim onlara akıl verme gibi bir lüksümüz söz konusu değil ama çok acil, Marmaris olarak, Bodrum olarak, Milas olarak, Köyceğiz, Manavgat olarak, çok acil hava desteğine ihtiyacımız var." diyen Oktay, yangını kontrol altına alamadıklarını, bugün itibariyle 6 farklı noktalarda yangının devam etmekte olduğunu ifade etti.