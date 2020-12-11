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Okey masasında yakalanan bir vatandaş, ikinci kattan aşağıya atladı!

Kıraathanedeki kişilere toplamda 28 bin 350 lira para cezası kesildi, iş yeri mühürlendi

11 Aralık 2020 13:03

İstanbul Esenyurt'ta bir iş merkezinin ikinci katında faaliyet yürüten ve içerisinde okey oynanan kıraathaneye yapılan baskında bir vatandaş ikinci kattan aşağıya atladı. Kıraathanedeki kişilere toplamda 28 bin 350 lira para cezası kesildi, iş yeri ise kapatılarak mühürlendi.

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