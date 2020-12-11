Okey masasında yakalanan bir vatandaş, ikinci kattan aşağıya atladı!

İstanbul Esenyurt'ta bir iş merkezinin ikinci katında faaliyet yürüten ve içerisinde okey oynanan kıraathaneye yapılan baskında bir vatandaş ikinci kattan aşağıya atladı. Kıraathanedeki kişilere toplamda 28 bin 350 lira para cezası kesildi, iş yeri ise kapatılarak mühürlendi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ilçede denetimlere deva ediyor. İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri iş yerine şok baskın düzenlendi. 9 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten toplam 28 bin 350 TL ceza kesti. Belediye ekiplerine haber veren polisler, ruhsatı bulunmayan ve kıraathane faaliyeti yürüten iş yerini mühürledi. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle kıraathanelerin faaliyetlerine geçici olarak son verilmişti.