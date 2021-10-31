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Okan Bayülgen: Netfllix izlemek azıcık loserlık değil mi?

"Netflix de biraz artık yapı market, yeme içme marketine dönüyor"

31 Ekim 2021 12:29

Okan Bayülgen, online dizi-film izleme platformu Netflix'in 'outlet dükkâna dönüşeceğini' ileri sürdü. Bayülgen, Netflix izlemenin 'loser'lık' olduğu görüşünü dile getirdi.
 

Okan Bayülgen, Haber Global'de yayınlanan ve sunuculuğunu yaptığı 'Uykusuzlar Kulübü'nde Netflix'le ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu.

"Netflix de biraz artık yapı market, yeme içme marketine dönüyor. O organizasyon bir süre sonra outlet dükkâna doğru gidecek. Loser bir görüntü arz edecek" diyen Bayülgen, şöyle devam etti:

"Bir arkadaşını aradın, 'Ne yapıyorsun' dediğinde, 'Gezmelerdeyim, sen ne yapıyorsun?' dersen... 'O yakışıklı çocuk çıktı televizyona, ona bakıyorum' dediğinde azıcık loser'lık değil midir o, nasıl bakarız ona?"

Loserlık nedir?

İngilizce bir kelime olan loser, Türkçe'de 'kaybeden' anlamında tercih ediliyor. Argo olarak da kullanılabiliyor ve bu aşamada ezik, geri planda kalmış, dışlanmış anlamında da tercih ediliyor. Özellikle sözlük tipi platformlarda asosyal ve başarısız insanlar için de bu tanım yapılabiliyor ve bu kelime öbeği kullanılıyor. 

 

 

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