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Okan Bayülgen: En çok tiyatrocu ve oyuncular ağlıyor, çok çirkin buluyorum

15 Haziran 2020 08:59

Okan Bayülgen, Koornavirüs sürecinde işlerinin kötü gittiğini açıklayıp, geçinemediklerini söyleyen tiyatrocu ve oyuncuları eleştirdi.

Pandemi sürecinde 'zorlanıyoruz' diyen meslektaşlarına tepki gösteren Bayülgen, "Çok çirkin buluyorum. Çünkü 'ben tiyatrocuyum bana sahip çıkın' diye aptalca bir şey olmaz. O zaman bu dönemde çalışmayan bir sürü meslek grubunu ne yapacağız. En çok dizide oynayan tiyatrocular ve sinema filmlerinde oynayan oyuncular ağlıyor. Ben de bunu çok çirkin buluyorum. Ağlanacak bir şey yok, hep birlikte bir yükün altına girdik hep birlikte çıkacağız" dedi. 

 

 

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