T24 LogoT24 Logo
Haberler

Okan Bayülgen: Dizi oyunculularını hiç beğenmiyorum; hepsi bana otobüs bekliyor gibi geliyor

"Orada gerçek hayatla hiç ilgisi olmayan 2'şer saatlik uzun durmalar var"

11 Ekim 2021 09:20

Sunucu ve programcı Okan Bayülgen, Türkiye'deki dizi oyunculuğunu beğenmediğini, tiyatroculardan taraf olduğunu söyledi. 

Haber Global’de Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü'nde dün konuklarıyla birlikte televizyon dizilerini ve dizi sektörünü konuşan Bayülgen, "Türkiye'de maalesef dizi oyunculuğu birilerinin yönlendirmesiyle çok çirkin, oyunculukla alakası olmayan çekilde gelişti ve müthiş bir dejenerasyona uğradı. Dizi oyuncuları bir takım insanlar oyunculuk yaptıklarını sanıyorlar ama hepsi bana otobüs bekliyor gibi geliyor. Bir şey oluyor algılayana kadar... Bir şey söyleyecek bir türlü lafı söyleyemiyor lafı geveliyor. Orada gerçek hayatla hiç ilgisi olmayan 2'şer saatlik uzun durmalar var. Korkunç bir şey. Allah kimseyi dizi oyuncusu yapmasın" diye konuştu. 

Okan Bayülgendizi oyunculuğueleştiriUykusuzlar KulübüHaber Global

Diğer Videolar

Melih Gökçek: Kaç tane FETÖ'cü vardı bende, inkâr etmiyorum ki!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız

Büyükçekmece’de dev dalgalar park halindeki aracı böyle yuttu

Kılıçdaroğlu: Ağzından çıkan her kelime, halkımıza fakirlik olarak geri dönüyor, sözün yıkım getiriyor Erdoğan

Şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Fatih'te bulunan metruk binanın bir kısmı yola çöktü

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24