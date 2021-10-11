Okan Bayülgen: Dizi oyunculularını hiç beğenmiyorum; hepsi bana otobüs bekliyor gibi geliyor

Sunucu ve programcı Okan Bayülgen, Türkiye'deki dizi oyunculuğunu beğenmediğini, tiyatroculardan taraf olduğunu söyledi.

Haber Global’de Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü'nde dün konuklarıyla birlikte televizyon dizilerini ve dizi sektörünü konuşan Bayülgen, "Türkiye'de maalesef dizi oyunculuğu birilerinin yönlendirmesiyle çok çirkin, oyunculukla alakası olmayan çekilde gelişti ve müthiş bir dejenerasyona uğradı. Dizi oyuncuları bir takım insanlar oyunculuk yaptıklarını sanıyorlar ama hepsi bana otobüs bekliyor gibi geliyor. Bir şey oluyor algılayana kadar... Bir şey söyleyecek bir türlü lafı söyleyemiyor lafı geveliyor. Orada gerçek hayatla hiç ilgisi olmayan 2'şer saatlik uzun durmalar var. Korkunç bir şey. Allah kimseyi dizi oyuncusu yapmasın" diye konuştu.