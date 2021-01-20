T24 LogoT24 Logo
Haberler

Okan Bayülgen'den canlı yayında Gülben Ergen'i kızdıran sözler!

"Aramıza senin gibi bir tipi almak istemeyiz"

20 Ocak 2021 16:17

TV100'de yayınlanan 'Nokta' programına katılan şarkıcı Gülben Ergen, Okan Bayülgen’in "Aramıza senin gibi bir tipi almak istemeyiz" sözleri üzerine sinirlendi. Ergen, Bayülgen'e “Aranıza beni almak için takla atarsınız da belli etmezsiniz” dedi.

Şarkıcı Gülben Ergen, TV100’de yayınlanan “Okan Bayülgen ile Nokta” isimli programa konuk oldu. 

Okan Bayülgen, ”Sen aslında kimi sanatçıların yapmak istediği şeyi de yapmak istiyorsun. Yani Zuhal Olcay gibi de, Leman Sam gibi de olmak istiyorsun. Ancak kimse buna izin vermez. Çünkü sanatçılar kamplara ayrılılar. Bahsettiğim durum siyasi kamplaşma değil, ancak bir kamplaşma vardır” dedi.

Bayülgen'in, "Mesela biz aynı kafadan, aynı mektep mezunları bir araya geliriz, senin gibi bir tipi almak istemeyiz" sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı.

Gülben Ergen, Okan Bayülgen'in laf arasına girerek “Aranıza beni almak için takla atarsınız da belli etmezsiniz” dedi.

ETİKETLER

okan baylgengülben ergenbayülgennokta

Diğer Videolar

Ağaçları sularken 1500 yıllık para buldu

Dolandırıcılık üzerine bilirkişilik yapan 69 yaşındaki kadın, evlilik vaadiyle 3,5 milyon TL dolandırıldı

16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat işkence gördü: "Canımı aldılar, beni linç ettiler"

CHP'li Doğan Subaşı: Divanhane'nin yıkılmasının nedeni, Katarlıların ortak olduğu Haliçport'un otoparkına giden yol

Kadınlar 8 Mart'ta alanlardaydı: "Asla yalnız yürümeyeceksin"

İnternetten satın aldığı fırın yerine oyuncak fırın gönderdiler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın reform açıklamalarının ardından Payitaht Abdülhamid dizisinde dikkat çeken sahne...

10 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmeye çalıştığı iddia edildi!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yeni Şafak yazarı Kaplan: Beni topa tutan beyinsizler ve yalaka...

Sözcü yazarı Zeyrek: Ankara'da “iktidar cenahında 18-24 Mart haftası çok önemli...

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan AYM'ye başvuran HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu...

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık ...

Gazeteci Levent Gültekin'e Halk TV önünde saldırı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın reform açıklamalarının ardından Payitaht Abdülhamid dizisinde dikkat çeken sahne...

10 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmeye çalıştığı iddia edildi!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24