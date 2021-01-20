Okan Bayülgen'den canlı yayında Gülben Ergen'i kızdıran sözler!

TV100'de yayınlanan 'Nokta' programına katılan şarkıcı Gülben Ergen, Okan Bayülgen’in "Aramıza senin gibi bir tipi almak istemeyiz" sözleri üzerine sinirlendi. Ergen, Bayülgen'e “Aranıza beni almak için takla atarsınız da belli etmezsiniz” dedi.

Şarkıcı Gülben Ergen, TV100’de yayınlanan “Okan Bayülgen ile Nokta” isimli programa konuk oldu.

Okan Bayülgen, ”Sen aslında kimi sanatçıların yapmak istediği şeyi de yapmak istiyorsun. Yani Zuhal Olcay gibi de, Leman Sam gibi de olmak istiyorsun. Ancak kimse buna izin vermez. Çünkü sanatçılar kamplara ayrılılar. Bahsettiğim durum siyasi kamplaşma değil, ancak bir kamplaşma vardır” dedi.

Bayülgen'in, "Mesela biz aynı kafadan, aynı mektep mezunları bir araya geliriz, senin gibi bir tipi almak istemeyiz" sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı.

Gülben Ergen, Okan Bayülgen'in laf arasına girerek “Aranıza beni almak için takla atarsınız da belli etmezsiniz” dedi.