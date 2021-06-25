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Okan Bayülgen: Covid-19’un ölümcül etkilerine karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok; ben doktorlara inanıyorum

"Ben de yerli yabancı aşı karşıtı yazıları okudum, videoları izledim, biliyorum birçok kişinin aklı çeliniyor"

25 Haziran 2021 18:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kolları sıvıyoruz' sloganıyla yürütülen aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotlarından bir yenisi daha paylaştı. Bu seferki kamu spotunda Okan Bayülgen yer alıyor. Bayülgen "Ben de yerli yabancı aşı karşıtı yazıları okudum, videoları izledim. Biliyorum birçok kişinin aklı çeliniyor. Sonra doktor arkadaşlarıma sordum. Covid-19’un ölümcül etkilerine karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok. Ben doktorlara inanıyorum" dedi. 

okan bayülgenkocaaşı

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