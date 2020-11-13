Okan Bayülgen: Beni Cumhurbaşkanı'na şikayet ettiler; 2.5 sene işsiz bıraktılar

196Sekiz isimli Youtube kanalında, Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni programına konuk olan Okan Bayülgen, Altın Kelebek ödüllerini sunarken Diriliş Ertuğrul dizisi ekibiyle yaşadığı krizin ardından Cumhurbaşkanı'na şikayet edildiğini ve 2.5 sene işsiz bırakldığını söyledi. Ancak Okan Bayülgen bu süreçte 4 iş yeri sahibi olduğunu da söyledi.

Bayülgen programın ilgili kısmında şu ifadeleri kullandı;

"Beni Cumhurbaşkanı'na şikayet ettiler ve Cumhurbaşkanı da bir şeyler söyledi bunun üzerine. Ben bunun üzerine hiç kin gütmüyorum. Bu konu ile ilgili üzülmüyorum da. Hatta bana başka bir şey yaptırdı.

Beni 2.5 sene işsiz bırakmaları; Fransa'da bankaya götürdüğüm vergisi ödenmiş paraları, o zaman iktidara yakın iş adamları milyarlarca dolar çıkartırken; oradaki 3 kuruş parayı kızımın okuması için orada belli bir meblağ tutuyordum. Onu getirdim ve burada iş sahibi oldum. Bodrum'da bir kulübüm, bir tane brasserie ve İstanbul'da gurur duyduğum bir kabare yatırımım var. Hakikaten ülkemize turistler de geldikleri zaman, 'Bu nasıl bir şey böyle bir yer mi var" diyorlar.

Dünyadaki hiç bir yerden kopya çekilmemiş. İyi mimar, iyi mühendis ile çalışıp 300 kişilik bir kabarem ve onun altında yine bir kulübüm var. 4 tane iş yeri sahibi oldum. Sırf onlar beni şikayet ettiler ve 2.5 sene kalmama neden oldular diye ben kendime her gün gidebileceğim bir iş yeri yaptım. Hiç ülkemle, ya da başka insanlara küsmedim, bozuşmadım. Başka bir yerde de yaşamayı düşünmedim. Çok mutluyum böyle olduğu için. Beni mekancı yaptılar. Ortağı olmayan bütün yatırımı kendi yapmış, bu işlerle uğraşan ve para kazanan biri haline geldim."

Ne olmuştu?

43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nden Diriliş Ertuğrul dizisi ekibinden Cavit Çetin Güner, kendilerine teşekkür etme imkanı dahi verilmediği gerekçesiyle aldığı ödülü yere atmıştı. Programın sunucusu Okan Bayülgen, yaşanan kriz üzerine bir açıklama yapmıştı. Bunun üzerine dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ da sosyal medyada yayınladığı bir açıklama ile ödülü iade ettiklerini açıklamıştı.

TRT World için düzenlenen tanıtım gecesinde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altın Kelebek ödül töreninde Okan Bayülgen ve Diriliş Ertuğrul dizisi ekibi arasında yaşananlara değinerek tepki göstermişti.