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Oğuzhan Uğur, "Sizi kim ölümle tehdit ediyor?" sorusunu cevapladı

"Fake hesaplardan, sahte isimlerden 'sana bunu, şunu yapacağız' tadında tehditler geliyor"

14 Ağustos 2020 17:18

Haber Global'de Jülide Ateş'in sunduğu '40' programında "Sizi kim ölümle tehdit ediyor?" sorusunu cevaplayan Youtube'da Babala TV adlı kanalın sahibi Oğuzhan Uğur, "Bunu belli bir başlığın altına toplayamayız ama ben buna çok alışığım çocukluktan beri evimize gelen telefonlar 'aileni keseceğiz. Seni öldüreceğiz" bunlarla büyüdük zaten. Şimdi de tabii tehditler geliyor. Fake hesaplardan, sahte isimlerden 'sana bunu, şunu yapacağız' tadında tehditler geliyor" dedi. 

Uğur şöyle devam etti; 

"Neler gördük bu memlekette. Bunu gerçekten yapmak isteyen bir adam tehdit etmiyor seni. Geliyorlar ve yok ediyorlar. Hiç korunamazsınız da yani. Benim zaten çok para kazanan bir talk show programım var. Mevzular programı ile para kaybediyorum ve düşman kazanıyorum. Neden yapıyorum çünkü benim bir derdim var. Yanlış gördüğüm şeyler var."

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