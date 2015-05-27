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Oğuz Haksever'in HDP sorusu Erdoğan'ı kızdırdı

27 Mayıs 2015 11:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTVekranlarında Oğuz Haksever'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Oğuz Haksever'in "Çok ağır eleştiriler yöneltiyorsunuz HDP'ye." demesi üzerine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haksever'den örnek istedi. İkili arasındaki o diyalog şöyle: Oğuz Haksever: HDP ile ilgili sert eleştiriler vardı... Erdoğan: Nedir benim yönelttiğim ağır eleştiri Haksever: Valla, yani işte sert eleştiriler Erdoğan: Mesala? Haksever: Selahattin Bey için dediniz kanlı felan... Erdoğan: Mesela? Yani kusura bakmayın şimdi! Kalkıp siz, milleti sokağa dökeceksiniz, sokağa döktükten sonra 50 kişi ölecek. Bu kan değil mi? Oğuz Bey Allah aşkına... Biz konuştuğumuz zaman sert oluyor. Bunların konuştuğunu neden kaale almıyor sunuz? Haksever: Yo böyle bir şeyi ben söylemedim tabi.. Erdoğan: Kanlı- kansız diyorsunuz ama. Kanlı işte. 50 kişi ölmüş bunun lamı cimi yok artık.

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