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Öğretmenin bakımını üstlendiği köpek, yavru kediye annelik yapıyor

19 Ekim 2018 17:06

Çanakkale'de, öğretmen Emine Akın'ın (45), bir süre önce barınaktan alıp, sahiplendiği Kaniş cinsi 5 yaşındaki 'Işık' isimli köpeği, bir hafta önce sokakta buldukları kedi yavrusunu emziriyor. Çanakkale merkezine bağlı Kepez beldesinde yaşayan, Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni Emine Akın, bir ay önce Çanakkale Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan aldığı ve Işık adını verdiği köpeğe evinde bakmaya başladı. Bir hafta önce da arkadaşı fizik öğretmeni Banu Duman (44) sokakta yavru bir kedi buldu. Duman, hayvanlara sevgisini bildiği arkadaşı Emine Akın'a haber verdi. Emine Akın, yavru kediyi koruma altına alarak, tüm bakım ve tedavilerini yaptırdı. Akın'ın köpeği Işık da yavru kediyi emzirdi.

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