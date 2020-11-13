Öğretim üyesi canlı yayında ders anlatırken soyuldu

Brezilya’da yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim uzaktan devam ederken, bir öğretim görevlisi canlı yayında ders anlattığı sırada evine giren hırsızlar tarafından alıkonularak soyuldu.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Sao Paulo Üniversitesinde öğretim üyesi olan 51 yaşındaki Mario Candido Santos’un evine, yeni tip Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında internet üzerinden canlı yayında ders anlattığı sırada 4 hırsız girdi.

Hırsızlardan biri Santos’un ağzını kapatıp, kıymetli eşyaların yerini sordu. Santos’un soyulduğunu gören öğrencilerin ve üniversite görevlilerinin ihbarıyla olay yerine hızlıca ulaşan polis ekipleri hırsızları yakaladı.

Santos ve soygun sırasında evde bulunan hamile kızı yara almadan kurtarılırken hırsızların çaldığı cep telefonu, bir miktar para ve bazı eşyaların Santos’a iade edildiği belirtildi.