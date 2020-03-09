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Veliler, "çocuklarımıza müstehcen içerikli kitap hediye etti" iddiasıyla bir öğretmeni dövdü

Stajyer öğretmen açığa alındı

09 Mart 2020 18:38

İstanbul Arnavutköy'de okumaya yeni geçen ilkokul birinci sınıf öğrencilerine kendi yazdığı kitapları hediye eden stajyer öğretmen B.K'yı veliler, 'müstehcen içerikli kitap hediye etti' iddiasıyla dövdü.

Olay, Arnavutköy'de bir ilkokulda meydana geldi. B.K, birkaç ay önce stajyer öğretmen olarak Arnavutköy'deki bir ilkokulda göreve başladı. Üniversite yıllarından itibaren kitap yazdığı öğrenilen stajyer öğretmen birkaç öğrencisine yazdığı kitaplardan hediye etti.

Kitapları inceleyen bazı veliler, kitabın bazı sayfalarında müstehcen bölümler olduğu iddiasıyla öğretmen B.K.'yi okulda darp etti. Araya giren okul idarecileri velileri güçlükle sakinleştirdi.

Veliler B.K.'yi hem okul yönetimine şikâyet hem de karakola şikâyet etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü stajyer öğretmeni açığa aldı.

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