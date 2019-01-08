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Öğrencilerin sahiplendiği 'Şila' okulun maskotu oldu

08 Ocak 2019 17:26

Trabzon'da başlatılan 'Ortahisar Sevgi Aşısı' projesi kapsamında Trabzon Fen Lisesi'ndeki öğrencilerin sahiplendiği Golden cinsi köpek, okulun maskotu oldu. 'Şila' adı verilen sevimli köpek, okulda, dersliklerde, bahçede serbestçe dolaşıyor, uyuyor. Fizik öğretmeni Ali Değirmenci, köpeğin öğrencilerin sınav stresini aldığını belirterek, "Şila, okulun bir bireyi haline geldi. Derslerde ve sınavlarda bize eşlik edip öğrencilerin sınav stresini alıyor" dedi. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) işbirliğince 'Ortahisar Sevgi Aşısı' projesi geliştirildi. Okullara kulübe ve sokak köpeği verilen projede, öğrencilerin hayvan sevgisinin yanı sıra bakımı ve sokak hayvanları konusunda eğitim almaları ve bu sayede sorumluluk duygularının geliştirilmesi hedeflendi. Proje kapsamında, okullar ile bazı kamu kurumlarına kulübeler yerleştirilip, sahipsiz kedi ve köpekler sahiplendirildi. Projede, Trabzon Fen Lisesi okul yönetimi de barınağa teslim edilen sahipsiz Golden cinsi bir köpeğin bakımını üstlendi. Okul öğrencileri ve okul idaresince bakımı üstlenen köpeğe 'Şila' adı verildi. Kısa sürede öğrencilere uyum sağlayan ve okulun maskotu haline gelen 'Şila' kimi zaman dersliklerde uyuyor. Öğretmenler, sevimli köpeğin özellikle sınavlarda yer almasıyla, öğrencilerin sınav stresinden uzaklaştığını söyledi.

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