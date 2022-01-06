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Öğrencilerin kavgasına veliler de karıştı: 3 yaralı

Kavgaya karışanlar, daha sonra polis merkezine götürüldü

06 Ocak 2022 10:17

Mersin’in Tarsus ilçesinde okulda öğrenciler arasında çıkan kavgaya veliler de karıştı. Kavgada 3 öğrenci yaralandı.

Tarsus ilçesi Cengiz Topel Anadolu Lisesi'nde daha önce kavga eden 12'inci sınıf öğrencileri teneffüste yeniden karşı karşıya geldi. Kavgaya bu sırada okulda bulunan öğrenci velileri de katıldı. Öğrenciler ve velilerinin karıştığı kavga, başka bir öğrenci tarafından telefonla kaydedildi.

Tarafların tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı kavgada 3 öğrenci darp edilerek yaralandı. Kavga eden kalabalık, ihbar üzerine okula sevk edilen polis tarafından dağıtıldı. Kavgaya karışanlar, daha sonra polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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