Öğrencileri dersten çıkartıp, kapıya kilit vuran dershane müdürü velilere mesaj attı: Başınızın çaresine bakın

Karabük’te özel bir dershane sahibi kapıları kilitleyip dershaneyi kapattı. Öğrencileri dersten çıkartarak kapılara kilit vuran dershane sahibine ulaşamayan veliler karakola giderek şikayette bulundu.

Karabük'te özel bir dershanede öğrenciler dersten çıkartılarak kapılara kilit vurdu. Öğrencilerin durumu ailelerine bildirmesi üzerine veliler dershane önüne geldi. Dershanenin müdürüne ulaşamayıp muhatap bulamayan veliler polise şikayette bulundu.

İki çocuğunu aynı dershaneye yazdıran velilerden Mustafa Demirci, bir çocuğunun liseye bir çocuğunun üniversiteye hazırlandığını belirterek, “Geldim anlaştım öyle, paramı peşin verdim. Birkaç ay sonra aksamalar başladı, öğretmenler değişmeye başladı. Sebebini sorduğumda hep bir mazeret ürettiler. En son zamanlarda çocuklar iyice öğretmenin ismini öğrenemeden değiştiğini anlayınca öğrendik ki öğretmenlerin maaşları verilmemiş. En son geldik kapı kilit” diye konuştu.

‘Başınızın çaresine bakın diye mesaj attı’

Demirci, olayın duyulmasının ardından bütün velilerin dershane önünde toplandığını kaydederek, “Kimisi parasını peşin ödemiş, kimisi senet yapmış. Dünden beri kendisini arıyoruz ulaşamıyoruz. Gece yarısı hocanın birine mesaj atmış. Ben gelemiyorum. Başının çaresine bak, Allah yardımcın olsun diye mesaj atmış” ifadelerini kullandı.



