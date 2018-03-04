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Öğrencilere ders verirken ürettiği şampuanı yedi!

04 Mart 2018 13:44

Acvit Kozmetik Ceo'su İsmail Çetin, Aydın Üniversitesi'nde öğrencilere ders verdiği sırada ürettiği şampuanın doğallığını göstermek için şampuanı yedi. CNN Türk'te yer alan habere göre, ders esnasında “Dünya'daki tek doğal ürünü biz üretiyoruz” diyen İsmail Çetin'e öğrenciler "Herkes doğal diyor. Siz doğal olduğunu nasıl ispatlayabilirisiniz” diye sordu. Çetin soruya şampuanı yiyerek yanıt verdi. Öğrenciler ise olayı şaşkınlıkla izledi. "İlk defa böyle bir olaya şahit oluyoruz" diyen öğrenciler, "Ürünlerin doğal olduğuna inandık. Bundan sonra doğal ürün ürettiğini iddia edenlere yemelerini tavsiye edeceğiz” dediler.

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