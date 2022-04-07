Öğrencilerden yetersiz bakiyeli kartlarla ulaşım zammı protestosu

07 Nisan 2022 12:30
İstanbul'da bir grup öğrenci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yüzde 40 oranındaki zam kararını yetersiz bakiyeli kartlarını basarak protesto etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) dün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda toplu ulaşıma yüzde 40'lık zam kararı aldı.
Yeni zamla birlikte, tam elektronik bilet ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL'ye, öğrenci İndirimli elektronik bilet ücreti 2,67 TL'den 3,74 TL'ye, öğretmen indirimli elektronik bilet ücreti 3,92 TL'den 5,49 TL'ye yükseldi.
Bir grup öğrenci de protesto amacıyla Kadıköy Uzunçayır metro istasyonunda İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak geçti.
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