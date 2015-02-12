Öğrencilerden vekil adayı olan hocalarına klipli tepki: Vekil olcen ne olcek?

Bürokratların milletvekilliği adaylığı için istifalarında dün son gündü. İstifa eden bürokratlardan birisi de, Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal oldu. Ancak diğer bürokratların aksine Uysal'ın milletvekilliği isteği, en güvendiği seçmenlerinden öğrencilerinin itirazıyla karşılaştı. Diş hekimliği bölümü öğrencileri, Prof. Dr. Tancan Uysal'ın, adaylıktan çekilmesi için espirili bir şarkıya klip çekip mesaj gönderdi. Öğrenciler bunu yaparken Türkiye'de günlerce konuşulan Beyaz - Candan Erçetin atışmasındaki şarkılardan esinlendi. Öğrenciler de, Candan Erçetin'in şarkısının sözlerini değiştirip, okullarında klip çekti. Ardından da bu klibi, sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı. Kendi sosyal paylaşım sitesinde görünce klipten haberdar olan Prof. Dr. Tancan Uysal, izleyince büyük heyecan duyduğunu söyledi. Siyasete atılma fikrini, yaklaşık 10 gün önce ilk olarak öğrencileriyle paylaştığını anlatan Uysal, "O zaman dersten zaman zaman izin alıp kaçıyorlardı. Demek ki o zamanlarda bu şarkıyı planlamışlar. Ben iki ya da üç gün önce çekip hazırladıklarını düşünüyorum. İzleyince heyecan duydum. İşlerini bırakıp yoğun bir çabayla, güzel bir klip ortaya çıkarmışlar" dedi. Bu arada öğrencilerin itirazına rağmen artık istifa ettiğini ve bu yolda yürüyeceğini ifade eden Prof. Dr. Tancan Uysal, ilk vaadini de onlara verdi, kampüsün bulunduğu alana metro getirmek için çabalayacağını söyledi.