T24 LogoT24 Logo
Diğer

Öğrencilerden vekil adayı olan hocalarına klipli tepki: Vekil olcen ne olcek?

12 Şubat 2015 12:05

Bürokratların milletvekilliği adaylığı için istifalarında dün son gündü. İstifa eden bürokratlardan birisi de, Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal oldu. Ancak diğer bürokratların aksine Uysal'ın milletvekilliği isteği, en güvendiği seçmenlerinden öğrencilerinin itirazıyla karşılaştı. Diş hekimliği bölümü öğrencileri, Prof. Dr. Tancan Uysal'ın, adaylıktan çekilmesi için espirili bir şarkıya klip çekip mesaj gönderdi. Öğrenciler bunu yaparken Türkiye'de günlerce konuşulan Beyaz - Candan Erçetin atışmasındaki şarkılardan esinlendi. Öğrenciler de, Candan Erçetin'in şarkısının sözlerini değiştirip, okullarında klip çekti. Ardından da bu klibi, sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı. Kendi sosyal paylaşım sitesinde görünce klipten haberdar olan Prof. Dr. Tancan Uysal, izleyince büyük heyecan duyduğunu söyledi. Siyasete atılma fikrini, yaklaşık 10 gün önce ilk olarak öğrencileriyle paylaştığını anlatan Uysal, "O zaman dersten zaman zaman izin alıp kaçıyorlardı. Demek ki o zamanlarda bu şarkıyı planlamışlar. Ben iki ya da üç gün önce çekip hazırladıklarını düşünüyorum. İzleyince heyecan duydum. İşlerini bırakıp yoğun bir çabayla, güzel bir klip ortaya çıkarmışlar" dedi. Bu arada öğrencilerin itirazına rağmen artık istifa ettiğini ve bu yolda yürüyeceğini ifade eden Prof. Dr. Tancan Uysal, ilk vaadini de onlara verdi, kampüsün bulunduğu alana metro getirmek için çabalayacağını söyledi.

ETİKETLER

üniversiteöğrencilervekilhocalarına tepkivekil ne olcekklipkatp çelebi üniversitesitancan uysal

Diğer Videolar

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte izledi

Prof. Dr. Ziyadin Çakır: Bugün meydana gelen deprem normal seyre uygun değil, tehlike yaratabilir, dikkatli olunmalı

AKP ilçe başkanı, gönderdiği kişiye yardım yapılmayınca vakfı bastı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu - İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ocak 2020

AKP'li vekilden Meclis vlog'u: "TBMM'de bir gün"

Deprem diyalogları: Korkma ama deprem oluyor; dışarı çıkalım mı?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24