Üniversite öğrencileri 'geçinemiyoruz' diyenleri hatırlattı

Kendilerine 'Öğrenci Faaliyeti' adını veren bir grup üniversite öğrencisi İstanbul'da Beşiktaş-Kadıköy seferini yapan vapurda 'Geçinemiyoruz' eylemi yaptı.

Vapurda yapılan eylemde tek tek ayağa kalkan gençler, 'işsizlik' gerekçesiyle kendini yakan, intihar eden insanları gündeme getirdi.

Bir öğrenci Hatay Valiliği önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?" diyerek kendini yakan Adem Yarıcı'nın dilinden konuştu ve "Ben Adem Yarıcı, uzun zamandır işsizim. Ne param ne de kalacak bir evim vardı. Çocuğumun doğum günü için arkadaşımdan borç para istedim. Hatay Valiliği önünde "Çocuklarım aç, işsizim, beni anlamıyorsunuz diyerek kendimi yaktım" sözlerini kullandı.

Başka bir öğrenci de siyanür içerek intihar eden kardeşlerin dilinden konuşarak, "Ben Oya Yetişkin. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde güvencesiz çalışmaktaydım. Kardeşlerim de işsizdi. Borçlarımız vardı, geçinemiyorduk. Siyanür içerek intihar ettik" dedi.

"Adaletin zenginin yanında olduğunu anladım" diyerek Ankara Kızılay’da kendini yakan Recep Peker'i, Gaziantep'te uzun süredir işsiz olan ve Şahinbey Belediyesi önünde kendini yakan Eyüp Dal'ı hatırlatan gençler, "Anne babalar çocuklarına bakamadığı için intihar etmesin diye, iş cinayetlerinde yaşamını yitirmesin diye Geleceğimiz yoksa korkumuz da yok" dediler.